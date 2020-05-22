2020-05-22T00:27:51+03:00
Общество

Коронавирус в Сызрани, последние новости на 22 мая 2020 года: город лидирует по заболеваемости

Рассказываем самые важные последние новости про коронавирус в Сызрани на 22 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Количество заболевших растетКоличество заболевших растетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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193 зараженных коронавирусом за все время, один из самых больших процентов заболеваемости в регионе - рассказываем эти и другие последние новости про коронавирус в Сызрани на 22 мая 2020 года.

22 мая в Сызрани было найдено 11 новых заболевших коронавирусом пациентов. Этот город - трейти в рейтинге по количеству заболевших в регионе после Самары и Тольятти. На 100 тысяч населения приходится 107 заболевших коронавирусом. Это больше, чем в среднем по региону.

Большая часть новых случаев - это заражение через контакт с больными.

Глава Сызрани накануне потребовал у торговйцев и перевозчиков в общественном транспорте быть более ответственными и контролировать соблюдение эпидемиологических требований. Если люди будут вести себя так безответственно, то в Сызрани могут закрыть рынки и торговые точки.

И интересный факт - в Сызранском пансионате инвалидов закончился карантин. А пережить это время учреждению помог... Стас Михайлов.

Теперь, кстати, в Сызрани больных с коронавирусом могут лечиться в районной больнице. А треть пациентов с диагнозом COVID в городе лечатся амублаторно

ИСТОЧНИК KP.RU

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