В Самару привезут настоящий "Черный квадрат"

22 Май 2020 2020-05-22T00:52:32+03:00

Посетители рассматривают картину `Черный квадрат` художника Казимира Малевича во время проведения международной акции `Ночь в музее - 2016` в Третьяковской галерее на Крымском Валу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Картину Малевича покажут в самарском художественном музее в Дни Эрмитажа

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В Дни Эрмитажа в Самаре покажут картину Казимира Малевича "Черный квадрат". Ее выставят в Самарском художественном музее на выставке одного шедевра. О смелых планах рассказала директор музей Алла Шахматова.

Дни Эрмитажа станут одним из главных событий года в регионе. Соглашение между Самарской областью и Эрмитажем о проведении культурного праздника заключили на международном экономическом форуме в Питере.

Также в регионе пройдут мастер-классы ведущих реаставраторов, лекции, также зрителям покажут фильмы об искусстве.

ИСТОЧНИК KP.RU