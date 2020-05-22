В Самару привезут настоящий "Черный квадрат"
Картину Малевича покажут в самарском художественном музее в Дни Эрмитажа
Посетители рассматривают картину `Черный квадрат` художника Казимира Малевича во время проведения международной акции `Ночь в музее - 2016` в Третьяковской галерее на Крымском ВалуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Дни Эрмитажа в Самаре покажут картину Казимира Малевича "Черный квадрат". Ее выставят в Самарском художественном музее на выставке одного шедевра. О смелых планах рассказала директор музей Алла Шахматова.
Дни Эрмитажа станут одним из главных событий года в регионе. Соглашение между Самарской областью и Эрмитажем о проведении культурного праздника заключили на международном экономическом форуме в Питере.
Также в регионе пройдут мастер-классы ведущих реаставраторов, лекции, также зрителям покажут фильмы об искусстве.
ИСТОЧНИК KP.RU