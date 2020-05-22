В Самаре уже четверо заболевших коронавирусом медиков получили деньги

22 Май 2020 2020-05-22T01:42:06+03:00

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В Самарской области уже четверо медиков, заболевших коронавирусом, получили специальные выплаты от фонда страхования. Их произвели с 18 мая. На следующей неделе деньги выплатят еще трем сотрудникам. Об этом рассказала управляющий самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Елена Кривошеева.

Она также отметила, что с заявителями работают дистанционно, есть все горячие линии. А также Елена Кривошеева рассказала, как происходит постановка на учет больных коронавирусом медиков. Так, известно, что сразу при выявлении диагноза медицинская органищация должна предупредить работодателя о заболевании (возможно, это одна и та же организация).

В течение суток работодатель создает комиссию с представителем ФСС в составе, затем проводится расследование, которое установит: заболел ли сотрудник в результате выполнения трудовых обязанностей или нет. В первом случае медработнику положены специальные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством. Справка составляется по результатам расследования, затем ФСС производит выплату. Самому заболевшему делать ничего не нужно.

Губернатор Дмитрий Азаров посоветовал областному минздраву проконтролировать выплаты остальным заболевшим работникам медучреждений, чтобы не возникло социальной напряженности.

- Крайне важно, чтобы администрации лечебных учреждений в самые сжатые сроки оформляли документы и направляли в Фонд социального страхования. Давайте максимальные усилия предпринимать по выплатам, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU