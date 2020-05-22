В Самарской области у мужчины, нарушившего ПДД, обнаружили героин
Сотрудники полиции Сызрани в ходе патрулирования города заметили мужчину, который передвигался по дороге с нарушением ПДД. В ходе общения гражданин стал заметно нервничать, поэтому правоохранители решили его досмотреть.
– В кармане брюк у 38-летнего ранее судимого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью мужчины был обнаружен сверток с белым веществом. Это оказался героин массой более 0,5 грамм, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Задержанный пояснил, что планировал лично употребить наркотик и не хотел его сбыть. Данную версию тщательно проверяют служители закона. Заведено уголовное дело. Мужчине грозит тюремное заключение сроком до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU