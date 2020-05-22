В Самарской области у мужчины, нарушившего ПДД, обнаружили героин

22 Май 2020 2020-05-22T10:16:51+03:00

Задержанному грозит до трех лет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В кармане брюк у него был сверток с запрещенным веществом

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Сотрудники полиции Сызрани в ходе патрулирования города заметили мужчину, который передвигался по дороге с нарушением ПДД. В ходе общения гражданин стал заметно нервничать, поэтому правоохранители решили его досмотреть.

– В кармане брюк у 38-летнего ранее судимого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью мужчины был обнаружен сверток с белым веществом. Это оказался героин массой более 0,5 грамм, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанный пояснил, что планировал лично употребить наркотик и не хотел его сбыть. Данную версию тщательно проверяют служители закона. Заведено уголовное дело. Мужчине грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU