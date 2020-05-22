2020-05-22T10:18:03+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Самарскую область придет потепление

Это произойдет не раньше следующей недели
Владислав КИРСАНОВ
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На выходных ожидаются дождиНа выходных ожидаются дождиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области на ближайших выходных. Так, суббота и воскресенье не порадуют самарцев жарой. Завтра, 23 мая, ожидается дождь, а температура воздуха будет не выше 19 градусов.

– В воскресенье также возможны кратковременные дожди, но все-таки будет облачно с прояснениями. В ночное время столбик термометра опустится до 5 градусов. Местами возможны заморозки. Днем до 20 градусов тепла, – сообщили синоптики.

Потепление в регион должно прийти ближе к середине следующей недели. До этого в области ожидаются дожди и относительно низкая для конца мая температура. Сейчас она ниже нормы на 1 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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