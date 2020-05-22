В Тольятти остановили стройку из-за работника-мигранта

22 Май 2020 2020-05-22T10:21:55+03:00

Работы на объекте остановили на две недели ФОТО: УФССП по Самарской области

Он не имел патента на осуществление деятельности на территории региона

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Тольятти приостановили работу индивидуального предпринимателя. Его подчиненные занимались отделочными работами на стройке многоквартирного дома. Среди сотрудников был выявлен иностранный гражданин, не имеющий патента на работу на территории Самарской области.

– Суд, опираясь на кодекс административных правонарушений, назначил наказание в виде приостановления деятельности. Таким образом, предприниматель не сможет работать в течение 14 дней. Соответствующие документы поступили в отдел судебных приставов Центрального района города, – сообщает УФССП по Самарской области.

Представители исполнительной власти выехали по адресу проведения работ. Соблюдение режима по приостановлению деятельности будут проверять приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU