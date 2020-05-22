Из Самары запустят новый поезд до Владивостока

22 Май 2020 2020-05-22T09:31:33+03:00

Изменить размер текста: A A

«Федеральная пассажирская компания» объявила о запуске нового поезда из Самары. Он будет следовать до Владивостока. Первая поездка намечена на 26 июня. Из столицы губернии он будет выезжать в 22:07 по местному времени.

– В пути поезд будет находиться 7 суток. Таким образом, первое прибытие во Владивосток намечено на 3 июля. Маршрут будет ходить раз в четыре дня, – говорится в сообщении перевозчика.

Маршрут будет пролегать через Уфу, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск и Уссурийск. Билеты можно приобрести уже сейчас. На выбор пассажиров имеются вагоны купе и плацкарт.

ИСТОЧНИК KP.RU