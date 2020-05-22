2020-05-22T09:57:02+03:00
Общество

В Самаре изменилось расписание движения судов до Рождествено

Самарцы смогут дважды в день попасть на остров Проран
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суда начали ходить по-новому с 22 маяСуда начали ходить по-новому с 22 маяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре с пятницы, 22 мая, изменилось расписание движения судов до села Рождествено. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Так, из Самары суда будут ежедневно курсировать с 7:00 до 19:00. Дважды в день: в 7 часов и в 17 часов - они будут заходить на Проран. С пятницы по воскресенье будет дополнительный вечерний рейс. От причала в Самаре судно будет отплывать в 21:00.

Из Рождествено суда будут каждый день ходить с 6:00 до 18:00. Интервал движения составит 2 часа. С пятницы по воскресенье запланирован еще один рейс - в 20:00.

Как отмечают в речном предприятии, заход на остановочный пункт «Проран» будет носом к берегу, посадка и высадка пассажиров - через носовой трап судна. Подробнее о расписании судов можно узнать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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