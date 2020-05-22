2020-05-22T10:50:26+03:00
Общество

В Самаре в ДТП с двумя иномарками пострадала 18-летняя девушка

Она была экстренно госпитализирована
Владислав КИРСАНОВ
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Девушка в столкновении получила травму головыДевушка в столкновении получила травму головыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 21 мая, в Самаре произошло ДТП в Куйбышевском районе города. На Пугачевском тракте автомобиль «Шкода», которым управлял 28-летний мужчина, не уступил дорогу «Форду». За рулем второй иномарки был 25-летний парень, а на пассажирском сидении 18-летняя девушка.

– В результате пассажирка пострадала. Ей потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются во всех деталях происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим на всех участках следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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