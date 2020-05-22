2020-05-22T11:08:33+03:00
Происшествия

В Жигулевске неизвестные подожгли микроавтобусы похоронной службы

На месте работали сотрудники МЧС, в результате пожара оказались повреждены пять автомобилей
Михаил ГОРЮНОВ
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От нескольких микроавтобусов ничего не осталосьОт нескольких микроавтобусов ничего не осталосьФото: соцсети
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Сегодня ночью, в пятницу 22 мая, у дома № 41 на улице Морквашинской в Жигулевске произошло ЧП. Там сгорели два микроавтобуса - "Газель" и Peugeot. Еще три авто получили повреждения. Очевидцы говорят, что пожар начался не случайно.

- Неизвестные подожгли спецтранспорт муниципальной похоронной службы Жигулевска. Администрация города открыла в марте 2020 года ритуальную службу с ценами в три раза ниже, чем у коммерческих организаций. Видимо, не всем это понравилось, - делятся местные жители в социальных сетях.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по региону, сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Добавим, что, по информации ГУ МЧС Самарской области, в тушении пожара участвовали 11 человек. В 3-51 пламя ликвидировали. Причины случившегося сейчас устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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