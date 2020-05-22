2020-05-22T11:49:58+03:00
Общество

Из-за самоизоляции в Самарской области стало меньше нарушителей-мотоциклистов

Тем не менее число протоколов, составленных на них, уже перевалило за 1000
Александра БУДАЕВА
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Мотовзвод в Самарской области появился в 2018 годуМотовзвод в Самарской области появился в 2018 годуФото: Александра БУДАЕВА
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В Самарской области за эту весну полицейские составили уже более 1000 протоколов на водителей мототранспорта, которые нарушают ПДД. 860 из них - на мотоциклистов, еще 320 - на водителей скутеров и мопедов.

- Одним из самых распространенных нарушений является превышение уровня шума, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в областной ГИБДД. - Мотоциклисты используют спортивный прямоточный глушитель как неизменный атрибут тюнинга. В итоге увеличивается мощность двигателя, а к нему добавляется и громкое «рычание».

Кроме «обычных» ДПСников, нарушителей ловят и сотрудники мотовзвода верхом на недавно приобретенных мощных мотоциклах BMW. За эту весну по Самаре они составили уже около 400 протоколов, 30 мотоциклов отправили на спецстоянки - у их водителей не было прав нужной категории.

Тем не менее по сравнению с весной 2019 года число выявленных нарушений снизилось примерно на 150: из-за введенного в регионе режима самоизоляции транспорта на дорогах в принципе стало меньше.

Мотовзвод проводит рейды не только в Самаре, но и в Тольятти, Сызрани, а также в районах, где мотоциклистов много, а ПДД не соблюдаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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