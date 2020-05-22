В Самаре полицейские прикрыли подпольное казино

22 Май 2020 2020-05-22T12:53:03+03:00

Подозреваемой грозит до шести лет тюрьмы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полицейские Самары отработали поступившую оперативную информацию, согласно которой на улице Дзержинского в Железнодорожном районе функционирует незаконное игорное заведение. На месте были обнаружены и изъяты игровые автоматы.

– Также сотрудники органов внутренних дел установили и задержали подозреваемую в организации данной деятельности. Ей оказалась 30-летняя жительница Самары. Ранее она не была судима, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Если вина задержанной будет доказана, ей может грозить тюремный срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU