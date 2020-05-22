2020-05-22T13:12:50+03:00
Общество

Депутаты в Самарской области оценили работу аграриев

Руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин прокомментировал успехи сельхозработников Большеглушицкого района
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
Депутаты посмотрели, как работают аграрии Большеглушицкого районаДепутаты посмотрели, как работают аграрии Большеглушицкого района
Изменить размер текста:

Даже в условиях пандемии специалисты многих отраслей в Самарской области работают без выходных и отдыха. Это касается и сотрудников аграрного сектора. Президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставили задачу – сохранить положительную динамику развития АПК. Как этого добиваются в регионе, проверили депутаты «Единой России», представители губернской думы. Делегация областного парламента побывала в Большеглушицком районе.

- Большеглушицкий район в состоянии в полном объеме поставить хлеб и производственные культуры. Все 189 тыс. га пахотных земель района находятся в обработке. Аграрии района технологично развиваются: обновляют технопарк, улучшают качество семян, вносят удобрения. В районе нет ни одного отстающего хозяйства, начиная от агрохолдинга, заканчивая отдельными фермерами, - поделился впечатлениями от визита руководитель фракции «Единой России« Александр Живайкин.

Работать на полях аграрии района могут спокойно, чувствуя уверенность в социальном благополучии для себя и своих близких. Районные власти активно занимаются благоустройством. К 1 сентября распахнет свои двери обновленный Дом Культуры села Александровка, а вновь построенная спортивная площадка в скором времени будет готова встречать ребят Малой Глушицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре жители попросили отремонтировать детскую площадку, а в ответ власти пригрозили ее снести
Застройщик «Новой Самары» занял первое место в федеральном конкурсе ТОП ЖК
Оперштаб рассказал, сколько жителей Самарской области нарушило самоизоляцию за минувшие сутки
В Самаре 18-летний водитель сбил женщину, которая выходила из автомобиля
Депутаты в Самарской области оценили работу аграриев
Полицейские рассказали о пожаре с участием похоронных автобусов в Жигулевске
В Самаре полицейские прикрыли подпольное казино
В Самарской области выросло число людей, находящихся под наблюдением по коронавирусу
Сызранская прокуратура требует переделать пешеходную зону, где плитку уложили некачественно
Жертвой коронавируса в Самарской области стала 58-летняя женщина
Из-за самоизоляции в Самарской области стало меньше нарушителей-мотоциклистов
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 74 жителя Самарской области