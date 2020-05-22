Депутаты в Самарской области оценили работу аграриев

22 Май 2020 2020-05-22T13:12:50+03:00

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Даже в условиях пандемии специалисты многих отраслей в Самарской области работают без выходных и отдыха. Это касается и сотрудников аграрного сектора. Президент России Владимир Путин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставили задачу – сохранить положительную динамику развития АПК. Как этого добиваются в регионе, проверили депутаты «Единой России», представители губернской думы. Делегация областного парламента побывала в Большеглушицком районе.

- Большеглушицкий район в состоянии в полном объеме поставить хлеб и производственные культуры. Все 189 тыс. га пахотных земель района находятся в обработке. Аграрии района технологично развиваются: обновляют технопарк, улучшают качество семян, вносят удобрения. В районе нет ни одного отстающего хозяйства, начиная от агрохолдинга, заканчивая отдельными фермерами, - поделился впечатлениями от визита руководитель фракции «Единой России« Александр Живайкин.

Работать на полях аграрии района могут спокойно, чувствуя уверенность в социальном благополучии для себя и своих близких. Районные власти активно занимаются благоустройством. К 1 сентября распахнет свои двери обновленный Дом Культуры села Александровка, а вновь построенная спортивная площадка в скором времени будет готова встречать ребят Малой Глушицы.

ИСТОЧНИК KP.RU