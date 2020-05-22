В Самаре 18-летний водитель сбил женщину, которая выходила из автомобиля

22 Май 2020 2020-05-22T13:59:57+03:00

Пострадавшая обратилась в больницу, где ее сразу госпитализировали Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вчера, 21 мая, в Самаре произошло ДТП. В одном из дворов на проспекте Карла Маркса 18-летний водитель «Калины» сдавал задним ходом. При этом он не убедился в безопасности своего маневра и наехал на женщину, которая выходила из автомобиля.

– 37-летняя гражданка получила телесные травмы. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам, которые срочно ее госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU