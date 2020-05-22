В Самаре 18-летний водитель сбил женщину, которая выходила из автомобиля
Вчера, 21 мая, в Самаре произошло ДТП. В одном из дворов на проспекте Карла Маркса 18-летний водитель «Калины» сдавал задним ходом. При этом он не убедился в безопасности своего маневра и наехал на женщину, которая выходила из автомобиля.
– 37-летняя гражданка получила телесные травмы. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам, которые срочно ее госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU