2020-05-22T13:59:57+03:00
Общество

В Самаре 18-летний водитель сбил женщину, которая выходила из автомобиля

Парень сдавал задним ходом и не увидел пострадавшую
Владислав КИРСАНОВ
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Пострадавшая обратилась в больницу, где ее сразу госпитализировалиПострадавшая обратилась в больницу, где ее сразу госпитализировалиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера, 21 мая, в Самаре произошло ДТП. В одном из дворов на проспекте Карла Маркса 18-летний водитель «Калины» сдавал задним ходом. При этом он не убедился в безопасности своего маневра и наехал на женщину, которая выходила из автомобиля.

– 37-летняя гражданка получила телесные травмы. Она самостоятельно обратилась за помощью к медикам, которые срочно ее госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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