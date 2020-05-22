Застройщик «Новой Самары» занял первое место в федеральном конкурсе ТОП ЖК

22 Май 2020 2020-05-22T13:54:17+03:00

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В России подвели итоги самой масштабной в стране премии в области жилищного строительства - Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. Участие в мероприятии приняли 1155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. В том числе и из Самарской области. Так, лучшим проектом от 63 региона оказался жилой микрорайон «Новая Самара», застройщиком которого выступила ГК «Финстрой». Первое место он занял в классе «эконом».

- Мы приятно удивлены и очень рады получить столь высокую оценку своего ежедневного кропотливого труда как от профессионального сообщества, так и от обычных людей. То, что «Новая Самара» в очередной раз заняла первое место, является подтверждением высокого качества строительства и верности взятых на себя обязательств. Мы поздравляем всех жителей нашего микрорайона с правильным выбором! - прокомментировали победу в пресс-службе ГК «Финстрой».

Отметим, что голосование проходило в два этапа: сначала голосовали эксперты (примерно так же, как и на «Евровидении»), а потом общественность на сайте «Комсомольской правды». Люди оценивали наличие социальной инфраструктуры, темпы строительства, темпы благоустройства, транспортную доступность, планировку территорий, наличие детских и спортивных площадок и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU