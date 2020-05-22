2020-05-22T13:54:17+03:00
Общество

Застройщик «Новой Самары» занял первое место в федеральном конкурсе ТОП ЖК

Проект компании из Самарской области стал лучшим в классе «эконом»
Илона МАЙСКАЯ
Поделиться:
Проект застройщика нового микрорайона в Самаре высоко оценили как эксперты, так и обычные жителиПроект застройщика нового микрорайона в Самаре высоко оценили как эксперты, так и обычные жители
Изменить размер текста:

В России подвели итоги самой масштабной в стране премии в области жилищного строительства - Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК. Участие в мероприятии приняли 1155 проектов от 772 застройщиков из 74 регионов РФ. В том числе и из Самарской области. Так, лучшим проектом от 63 региона оказался жилой микрорайон «Новая Самара», застройщиком которого выступила ГК «Финстрой». Первое место он занял в классе «эконом».

- Мы приятно удивлены и очень рады получить столь высокую оценку своего ежедневного кропотливого труда как от профессионального сообщества, так и от обычных людей. То, что «Новая Самара» в очередной раз заняла первое место, является подтверждением высокого качества строительства и верности взятых на себя обязательств. Мы поздравляем всех жителей нашего микрорайона с правильным выбором! - прокомментировали победу в пресс-службе ГК «Финстрой».

Отметим, что голосование проходило в два этапа: сначала голосовали эксперты (примерно так же, как и на «Евровидении»), а потом общественность на сайте «Комсомольской правды». Люди оценивали наличие социальной инфраструктуры, темпы строительства, темпы благоустройства, транспортную доступность, планировку территорий, наличие детских и спортивных площадок и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре жители попросили отремонтировать детскую площадку, а в ответ власти пригрозили ее снести
Застройщик «Новой Самары» занял первое место в федеральном конкурсе ТОП ЖК
Оперштаб рассказал, сколько жителей Самарской области нарушило самоизоляцию за минувшие сутки
В Самаре 18-летний водитель сбил женщину, которая выходила из автомобиля
Депутаты в Самарской области оценили работу аграриев
Полицейские рассказали о пожаре с участием похоронных автобусов в Жигулевске
В Самаре полицейские прикрыли подпольное казино
В Самарской области выросло число людей, находящихся под наблюдением по коронавирусу
Сызранская прокуратура требует переделать пешеходную зону, где плитку уложили некачественно
Жертвой коронавируса в Самарской области стала 58-летняя женщина
Из-за самоизоляции в Самарской области стало меньше нарушителей-мотоциклистов
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 74 жителя Самарской области