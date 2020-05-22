В Самаре жители попросили отремонтировать детскую площадку, а в ответ власти пригрозили ее снести

22 Май 2020 2020-05-22T14:37:02+03:00

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В Самаре жители дома на улице Нагорной, 136 попросили районную администрацию отремонтировать детскую площадку во дворе. В ответ глава Кировского района Игорь Рудаков в своем твиттере прореагировал довольно резко и написал: «Создается впечатление, что этот комплекс там никому не нужен. Зря поставили. Обещание жителей о сохранности и содержании не выполняется. Демонтируем». Жителей такое отношение возмутило.

– Так ведь все можно демонтировать! – пишет Светлана Степанова. – Но эта красивая и оригинальная детская площадка нужна там. Может, есть вариант и возможность восстановить ее? Покрасить, дыры «заделать»?

Жители сфотографировали детскую площадку и показали, в каком она состоянии. На фото отчетливо видно, что на некоторых элементах комплекса зияют дыры. Самарцы уверены, что играть здесь детям может быть опасно для жизни. Поэтому ответ властей вызвал негодование в соцсетях.

Однако в администрации района объяснили, что не все так просто.

– Эта площадка появилась во дворе много лет назад, – прокомментировал глава Кировского района Игорь Рудаков журналисту «КП-Самара». – Кто ее ставил – неизвестно, на балансе департамента управления имуществом или района она не стоит, поэтому по закону мы не можем выделить деньги на ремонт того, чего по документам нет. Два года назад мы все-таки нашли возможность отремонтировать эту площадку, но заключили с жителями соглашение, что они будут поддерживать ее в порядке. Они эти обязательства не выполнили, не следили за своими детьми, которые сломали комплекс. Конечно, мы не оставим его в аварийном состоянии, сейчас проведем обследование, зафиксируем дефекты. Но уже понятно, что площадка разрушена примерно на 60%. Мы постараемся сохранить часть элементов игрового комплекса, но сломанные элементы вынуждены будем убрать – у нас просто нет комплектующих, чтобы их заменить. Не досками же забивать! В любом случае мы предложим жителям подать заявку на установку новой площадки по одной из городских программ. Но следить за ее сохранностью им также придется самим.

ИСТОЧНИК KP.RU