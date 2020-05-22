В Тольятти косуля устроила забег по дорогам города

22 Май 2020 2020-05-22T15:35:42+03:00

Косуля хаотично передвигается по Тольятти, иногда попадая в объектив камеры горожан Фото: Скриншот с видео

Животное пытаются найти и поймать спасатели с самого утра [видео]

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 22 мая, жители Тольятти заметили необычного участника дорожного движения. С самого утра по дорогам Автозаводского района города бегает косуля. Поймать ее не могут уже несколько часов.

- По Автозаводскому району бегает молодая косуля. Последний раз видела ее около 10 часов утра на улице Революционной. Примите меры, животное может попасть под колеса авто, - написала в соцсетях местная жительница.

О неожиданной гостье улиц автограда уже сообщили в службу спасения. Теперь сотрудники оперативного ведомства пытаются отловить животное и призывают горожан помочь в этом.

- Пытаемся отследить и отловить косулю. Животное хаотично передвигается по 5, 10, 12 кварталам. Кто видел животное, пишите тут место и время. Звонить в 200-911 стоит только тогда, если животное будет находиться на отгороженной территории, например, школы или детского садика, - написал в фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/780593" frameborder="0"></iframe> В Тольятти по дорогам бегает косуля 22.05.2020.Видео: Юлия Подгорнова / Происшествия Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU