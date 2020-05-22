2020-05-22T15:35:42+03:00
Общество

В Тольятти косуля устроила забег по дорогам города

Животное пытаются найти и поймать спасатели с самого утра [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Косуля хаотично передвигается по Тольятти, иногда попадая в объектив камеры горожанКосуля хаотично передвигается по Тольятти, иногда попадая в объектив камеры горожанФото: Скриншот с видео
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В пятницу, 22 мая, жители Тольятти заметили необычного участника дорожного движения. С самого утра по дорогам Автозаводского района города бегает косуля. Поймать ее не могут уже несколько часов.

- По Автозаводскому району бегает молодая косуля. Последний раз видела ее около 10 часов утра на улице Революционной. Примите меры, животное может попасть под колеса авто, - написала в соцсетях местная жительница.

О неожиданной гостье улиц автограда уже сообщили в службу спасения. Теперь сотрудники оперативного ведомства пытаются отловить животное и призывают горожан помочь в этом.

- Пытаемся отследить и отловить косулю. Животное хаотично передвигается по 5, 10, 12 кварталам. Кто видел животное, пишите тут место и время. Звонить в 200-911 стоит только тогда, если животное будет находиться на отгороженной территории, например, школы или детского садика, - написал в фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

В Тольятти по дорогам бегает косуля 22.05.2020.Видео: Юлия Подгорнова / Происшествия Тольятти

ИСТОЧНИК KP.RU

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