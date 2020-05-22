2020-05-22T15:41:26+03:00
Авто

Самарцы уже сейчас могут оформить предзаказ обновленного Renault KAPTUR из лимитированной серии

Продажи автомобиля стартуют с 15 июня
Кристина АДАЕВА
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Фото предоставлено ООО «Автоповолжье»Фото предоставлено ООО «Автоповолжье»
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Хотите выделяться в потоке – обратите внимание на новый кроссовер Renault KAPTUR. Этот красавец всегда в центре внимания. 24 новых варианта окраски кузова – то, что нужно для самовыражения, а при заказе автомобиля из лимитированной серии Edition One доступен уникальный цвет кузова Blue Iron. Его дополняет один из двух вариантов цвета крыши — в черном или серебристом исполнении.

Фирменный стиль подчеркивает радиаторная решетка с хромированными элементами. Элегантный силуэт дополняют новые колесные 17-дюймовые диски с алмазной шлифовкой в оригинальном исполнении Kaprao.

Лимитированную серию отличают детали, доступные исключительно для Renault KAPTUR Edition One.

Для уюта в салоне и комфорта водителя предусмотрена мягкая кожаная обивка сидений и возможность настроить подсветку салона по своему вкусу. Аудиосистема премиум-класса BOSE® поможет насладиться любимой музыкой в концертном качестве.

Максимальная комплектация Renault KAPTUR Edition One оснащена всем необходимым оборудованием для комфортных и безопасных поездок*. Новый двигатель в линейке TCe 150 с турбонаддувом и интеллектуальная система полного привода готовы полностью раскрыть весь потенциал автомобиля как в городе, так и за его пределами.

Самарцы могут заказать автомобиль лимитированной серии Renault KAPTUR Edition One c cервисным контрактом на 3 техобслуживания в онлайн-шоуруме уже сейчас!

Кстати, если вы приобрели новый Renault KAPTUR Edition One с полной оплатой в онлайн-шоуруме, сотрудник дилерского центра привезет его к вашему дому. Вам не придется забирать автомобиль самостоятельно.

Узнать подробности о новом KAPTUR или о любых автомобилях RENAULT можно у сотрудников компании RENAULT Автоповолжье по тел.: 8(846)226-65-65.

Фото предоставлено ООО «Автоповолжье»

Фото предоставлено ООО «Автоповолжье»

Адреса:

Самара, ПГТ Смышляевка, Пожарный проезд 4-1 (пересечение Аэропортовское ш/ул. Механиков).

Самара, 18 км. Московского ш. 10А.

Новокуйбышевск, ул. Кирова, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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