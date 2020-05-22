2020-05-22T16:29:26+03:00
Общество

В Самарской области задержали пьяного водителя-рецидивиста

23-летний парень в 2017 году лишался прав на 3 года
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Пьяному лихачу грозит тюремный срокПьяному лихачу грозит тюремный срокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД села Приволжье остановили для проверки документов «десятку» местного жителя. При общении с 23-летним водителем правоохранители почувствовали от него резкий запах алкоголя.

– Проходить медицинское освидетельствование парень отказался. Выяснилось, что в декабре 2017 года его лишали водительских прав на три года за аналогичное нарушение. Сотрудники ДПС доставили задержанного в отдел полиции, а автомобиль отправили на штрафстоянку, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Любителю пьяной езды грозит до двух лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарцам разрешили посещать набережную, соблюдая дистанцию
Тольятти могут полностью изолировать из-за коронавируса
«Что же, ждать, когда кто-нибудь там убьется?»: чиновники в Самаре объяснили, что будут делать с аварийной детской площадкой
В Самарской области задержали пьяного водителя-рецидивиста
Жителям Самарской области больше не расскажут, сколько больных коронавирусом в каждом городе
Врачи рассказали, как распознать коронавирус
Самарцы уже сейчас могут оформить предзаказ обновленного Renault KAPTUR из лимитированной серии
В Самаре на месте снесенного рынка на Авроре строят фонтан
В Тольятти косуля устроила забег по дорогам города
В Самарской области оборудовали дополнительные койки для больных коронавирусом
В Самаре жители попросили отремонтировать детскую площадку, а в ответ власти пригрозили ее снести
Застройщик «Новой Самары» занял первое место в федеральном конкурсе ТОП ЖК
Оперштаб рассказал, сколько жителей Самарской области нарушило самоизоляцию за минувшие сутки
В Самаре 18-летний водитель сбил женщину, которая выходила из автомобиля
Депутаты в Самарской области оценили работу аграриев
Полицейские рассказали о пожаре с участием похоронных автобусов в Жигулевске
В Самаре полицейские прикрыли подпольное казино
В Самарской области выросло число людей, находящихся под наблюдением по коронавирусу
Сызранская прокуратура требует переделать пешеходную зону, где плитку уложили некачественно
Жертвой коронавируса в Самарской области стала 58-летняя женщина
Из-за самоизоляции в Самарской области стало меньше нарушителей-мотоциклистов
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 74 жителя Самарской области