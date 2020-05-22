В Самарской области задержали пьяного водителя-рецидивиста

22 Май 2020 2020-05-22T16:29:26+03:00

23-летний парень в 2017 году лишался прав на 3 года

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Сотрудники ГИБДД села Приволжье остановили для проверки документов «десятку» местного жителя. При общении с 23-летним водителем правоохранители почувствовали от него резкий запах алкоголя.

– Проходить медицинское освидетельствование парень отказался. Выяснилось, что в декабре 2017 года его лишали водительских прав на три года за аналогичное нарушение. Сотрудники ДПС доставили задержанного в отдел полиции, а автомобиль отправили на штрафстоянку, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Любителю пьяной езды грозит до двух лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU