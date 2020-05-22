Самарцам разрешили посещать набережную, соблюдая дистанцию
Представители МП «Самарская набережная» ответили на вопрос жителей города, которых заинтересовало, можно ли посещать излюбленное место самарцев во время режима самоизоляции.
– Набережная открыта для посещения. Однако всем, кто решил прогуляться или устроить пробежку, необходимо соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию, – говорится в сообщении.
Отметим, что в регионе открыли для посещения парки и скверы. Также можно заниматься спортом на свежем воздухе и организовывать пробежки. Однако при этом занятия разрешены только по двое. Ограничительные меры в регионе продлятся до 25 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU