В Самарской области пройдет рейд ГИБДД

22 Май 2020 2020-05-22T17:29:14+03:00

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Сегодня, 22 мая, в Сызрани проходит рейд сотрудников ГИБДД. Основной акцент направлен на автомобили с тонированными стеклами. Кроме того, правоохранители будут вести контроль за пристегнутыми ремнями.

– Каждый экипаж получит специальные измерители светопропускаемости. В том случае, если этот параметр будет ниже установленного законом, водителям предложат растонироваться на месте. Либо выпишут штраф и соответствующее требование, – сообщили служители закона.

В том случае, если владелец транспортного средства не исполнит это требование, ему могут выписать еще один штраф по статье 19.3 КоАП России. Штраф за непристегнутые ремни составляет 1 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU