В Самарской области пройдет рейд ГИБДД
Сегодня, 22 мая, в Сызрани проходит рейд сотрудников ГИБДД. Основной акцент направлен на автомобили с тонированными стеклами. Кроме того, правоохранители будут вести контроль за пристегнутыми ремнями.
– Каждый экипаж получит специальные измерители светопропускаемости. В том случае, если этот параметр будет ниже установленного законом, водителям предложат растонироваться на месте. Либо выпишут штраф и соответствующее требование, – сообщили служители закона.
В том случае, если владелец транспортного средства не исполнит это требование, ему могут выписать еще один штраф по статье 19.3 КоАП России. Штраф за непристегнутые ремни составляет 1 тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU