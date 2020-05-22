В Самарской области продлили режим самоизоляции

22 Май 2020 2020-05-22T18:39:49+03:00

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Сегодня, 22 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продлил режим ограничений и самоизоляции с 25 мая по 31 мая включительно. Подобное решение основано на рекомендациях регионального Роспотребнадзора.

– В регионе не снижается заболеваемость коронавирусом. Сейчас эпидемиологическая обстановка не позволяет смягчить дествующие ограничения. Как только станет возможно – смягчение режима будет принято, – говорится в сообщении правительства Самарской области.

на сегодняшний день в регионе 1814 заболевших. 578 из них выздоровели и были выписаны, 14 – скончались. Продление ограничений подразумевает масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU