В Самарской городской больнице №6, где лежат пациенты с коронавирусом, сработала пожарная сигнализация

22 Май 2020 2020-05-22T19:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области рассказала подробности происшествия в Самарской городской больнице №6. Отметим, вчера, 21 мая, в инфекционном отделении лечебного учреждения сработала пожарная сигнализация.

– По прибытию подразделений было установлено, что тревога была ложной. Погибших и пострадавших нет. Эвакуацию также не пришлось проводить, – сообщили в ведомстве.

Отметим, сейчас в Самаре более 700 заболевших коронавирусом. Всего в области выявлено 1814 случаев заражения. 578 человек выздоровели, еще 14 – скончались. Также в области действует режим самоизоляции и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU