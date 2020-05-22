В Самарской области до октября сузят проезжую часть на трассе М-5

22 Май 2020 2020-05-22T20:48:55+03:00

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Сегодня, 22 мая, на трассе М-5 произошло сужение проезжей части. Речь идет об участке на 901-м ки в районе поселка Новые Озерки под Сызранью. Подрядная организация начала заниматься обновлением полотна.

– Также будет обновлен путепровод через железную дорогу «Сызрань-Самара». Дорога будет сужена до 4,5 метров, – сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Отмечается, что все работы будет закончены до октября текущего года. Сейчас на данном участке установлен светофор, который будет регулировать очередность проезда. Водителей просят с пониманием отнестись к данной мере, а также заранее планировать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU