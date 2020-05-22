2020-05-22T21:40:35+03:00
Спорт

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский «зарубился» с болельщиками в FIFA 20

Игрок самарцев находится на клубной базе
Владислав КИРСАНОВ
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Игрок поблагодарил болельщиков за позитивные эмоцииИгрок поблагодарил болельщиков за позитивные эмоцииФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский сыграл с болельщиками в игру FIFA 20 на PlayStation. Поклонники клуба могли заранее оставить свои заявки, а игра с кумиром стала для многих сюрпризом.

– Рад был пообщаться с болельщиками и поиграть с ними в FIFA. Сегодня я получил большую порцию позитива. А это сложное время обязательно закончится и мы вместе увидимся на «Самара Арене» на игре «Крыльев». Пока ждем возобновления Чемпионата и готовимся к первой игре, – цитирует Зиньковского пресс-служба самарцев.

Отметим, что самарцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. Возобновление РПЛ намечено на 21 июня. Первым соперником «Крыльев» станет грозненский «Ахмат», располагающийся на последнем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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