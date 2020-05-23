2020-05-23T00:37:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сызрани ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

Власти намерены очень строго контролировать соблюдение абсолютно всех требований
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Сызрани ограничения стали еще жестчеВ Сызрани ограничения стали еще жестчеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани ужесточили требования к режиму самоизоляции из-за коронавируса. На сайте администрации города размещено постановление, в котором перечислены шаги, которые должны предпринять и жители, и предприниматели города. Более жесткие меры нужны для того, чтобы улучшить борьбу с коронавирусом. Дело в том, что коэффициент заболеваемости в городе один из самых высоких в регионе.

Какие новые жесткие меры будут действовать?

- руководителям всех торговых точек рекомендовали обязать сотрудников использовать средства индивидуальной защиты,

- на рынках должны появиться отдельный вход и выход для посетителей, чтобы они могли соблюдать дистанцию,

- за соблюдением требований будут следить полиция, прокуратура и Роспотребнадзор.

- перевозчикам рекомендовали дезинфицировать транспортные средства и обеспечить использование масок и пассажирами, и водителями. Следить за этим будет начальник отдела транспорта, на нарушителей пожалуются в полицию.

Также в Сызрани будут ежедневно делать санитарную обработку подъездов. А жителям объяснят зачем нужно носить маски и почему нужно соблюдать режим самоизоляции. Об этом будут рассказывать каждый день.

Все эти меры направлены на то, чтобы снизит заболеваемость коронавирусом в городе и районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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