В Самаре женщина избила иномарку соседа газовым ключом

23 Май 2020 2020-05-23T09:23:22+03:00

Свои действия дамочка сопровождала разговорами и руганью, теперь она пойдет под суд

Изменить размер текста: A A

В областной столице под суд пойдет 42-летняя местная жительница, обвиняемая в умышленном повреждении чужого имущества. Она серьезно испортила автомобиль человека, который проживает недалеко от нее.

- Все случилось на улице Севастопольской. Владелец иномарки находился дома, когда услышал во дворе громкие разговоры и ругань, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина вышел на балкон и увидел, что женщина газовым ключом наносит удары по его машине. Он сделал ей замечание, она оставила орудие преступления в салоне и ушла.

В тот же день подозреваемую задержали сотрудники ОП № 1, что в Кировском районе. Дамочка назвала причиной своего поступка затяжной конфликт с соседом. Тот в свою очередь обратился к экспертам, которые оценили, что на ремонт авто понадобится больше 20 тысяч рублей.

По статье 167 УК РФ было возбуждено уголовное дело. По существу его рассмотрят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU