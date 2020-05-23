В Тольятти спасли упитанную собаку, которая провалилась и застряла между бетонными плитами
Для извлечения животного спасателям пришлось применить гидравлический инструмент
К счастью, бедолагу вытащили из каменного пленаФото: соцсети
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Руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев рассказал о спасении "упитанного четвероногого друга" в Тольятти. Животное накануне вечером, в пятницу 22 мая, оказалось в незавидном положении.
- Собака провалилась и застряла между бетонными плитами на Лесопарковом шоссе. Для эвакуации пришлось применить гидравлический инструмент, - отметил Дербенев.
К счастью, завершилось все благополучно. Псину освободили. Андрей добавляет, что вчера и вовсе был "день животных". Утром ему с коллегами пришлось искать косулю, бегавшую по городу.
ИСТОЧНИК KP.RU