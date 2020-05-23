2020-05-23T09:48:48+03:00
Общество

В Тольятти спасли упитанную собаку, которая провалилась и застряла между бетонными плитами

Для извлечения животного спасателям пришлось применить гидравлический инструмент
Михаил ГОРЮНОВ
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К счастью, бедолагу вытащили из каменного пленаК счастью, бедолагу вытащили из каменного пленаФото: соцсети
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Руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев рассказал о спасении "упитанного четвероногого друга" в Тольятти. Животное накануне вечером, в пятницу 22 мая, оказалось в незавидном положении.

- Собака провалилась и застряла между бетонными плитами на Лесопарковом шоссе. Для эвакуации пришлось применить гидравлический инструмент, - отметил Дербенев.

К счастью, завершилось все благополучно. Псину освободили. Андрей добавляет, что вчера и вовсе был "день животных". Утром ему с коллегами пришлось искать косулю, бегавшую по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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