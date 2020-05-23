Очевидцы сообщили об ограблении супермаркета в Самаре

23 Май 2020 2020-05-23T17:03:39+03:00

Полицейские рассказали "КП-Самара" о том, что случилось на улице Ташкентской

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23 мая в социальных сетях местный житель рассказал о том, что в 15 микрорайоне областной столицы ограбили супермаркет. Пост сопроводили снимками, на которых видно, как в магазине разбили окно.

- В 5-45 к нам поступило заявление по поводу разбитого стекла в одной из торговых точек на улице Ташкентской. Информации об ограблении пока не поступало, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сейчас по факту обращения полицейские проводят проверку. Кто и зачем разбил окно в супермаркете, пока не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU