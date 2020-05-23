2020-05-23T18:23:54+03:00
Происшествия

В кинотеатре торгового центра "Эль Рио" в Самаре сработала пожарная сигнализация

На место происшествия выезжали сотрудники областного ГУ МЧС
Михаил ГОРЮНОВ
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Тревога оказалась ложнойТревога оказалась ложнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня вечером, 23 мая, в ТРК "Эль Рио" на Московском шоссе было не спокойно. Туда наведались пожарные.

- В 17-51 в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе, - объясняют действия своих сотрудников в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте специалисты установили, что произошло ложное срабатывание сигнализации в кинотеатре на третьем этаже. К счастью, никакого возгорания не было. Погибших и пострадавших нет, эвакуация людей из торгового центра не проводилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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