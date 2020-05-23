В кинотеатре торгового центра "Эль Рио" в Самаре сработала пожарная сигнализация
Сегодня вечером, 23 мая, в ТРК "Эль Рио" на Московском шоссе было не спокойно. Туда наведались пожарные.
- В 17-51 в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе, - объясняют действия своих сотрудников в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте специалисты установили, что произошло ложное срабатывание сигнализации в кинотеатре на третьем этаже. К счастью, никакого возгорания не было. Погибших и пострадавших нет, эвакуация людей из торгового центра не проводилась.
ИСТОЧНИК KP.RU