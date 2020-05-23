2020-05-23T20:19:06+03:00
Происшествия

В Самарской области спасатели болгаркой снимали титановое кольцо с пальца подростка

Снять украшение самостоятельно молодой человек не мог, сейчас он находится в больнице [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Спасательную операцию проводили в больнице ФОТО: ПСС Самарской областиСпасательную операцию проводили в больнице ФОТО: ПСС Самарской области
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В субботу 23 мая, примерно в 16-50, спасатели техногенного отряда ПСС Самарской области отправились в Центральную больницу села Красный Яр. Ждал их там 17-летний подросток, который обратился за помощью к травматологу, так как не мог снять титановое кольцо с пальца руки.

- Операция проводилась под общим наркозом. Спасатели с помощью болгарки, под наблюдением врачей, разрезали кольцо и освободили травмированную руку пострадавшего, - рассказывают в поисково-спасательной службе.

В 18-10 специалисты ПСС завершили свою работу в больнице. К счастью, палец парнишки остался на месте. Молодой человек сейчас продолжает находиться под наблюдением медиков.

Спасатели снимают кольцо с руки 17-ти летнего подростка под Самарой.23.05.2020 Аварийно-спасательная операция по снятию кольца с руки 17-ти летнего подростка в Центральной районной больнице с. Красный Яр Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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