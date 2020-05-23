Коронавирус в Тольятти, последние новости на 24 мая 2020 года: снова много заболевших и рейд по ярмаркам

23 Май 2020 2020-05-23T21:14:22+03:00

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Эпидемиологическая обстановка в Автомобильной столице остается напряженной. Covid-19 заболели больше 10 человек. Важные мероприятия уходят в онлайн. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 24 мая.

В Самарской области за сутки выявили еще 86 covid-инфицированных. Точные цифры по Тольятти в оперштабе не сообщают, но делятся, что город входит в те 86 %, где зафиксировано наибольшее количество случаев. Общее число заболевших в Автограде, вероятно, уже больше пятиста человек. Добавим, что есть новые подтвержденные факты заболевания и в Ставропольском районе. В Жигулевске в этот раз ничего не выявили.

Известно, что 10 очередных пациентов из Тольятти контактировали с ранее заболевшими коронавирусной инфекцией. Остальные обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.

К слову, и о медиках не забывают. Глава города Сергей Анташев 23 мая вместе с главным врачом ТГКБ № 5 Николаем Ренцом проверил, как строится жилье для врачей. Так, в доме № 55 по улице Ворошилова выполнены 80 % работ. Объект готовы сдать уже через 2 недели.

22 мая Анташев встречался с муфтием Тольятти Исламом Гумеровым. Он поздравил его с предстоящим праздником Ураза-байрам и поблагодарил за решение отказаться от массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. В этот раз местные мусульмане будут отмечать важное религиозное торжество дома, в кругу своих близких. Онлайн-трансляцию с праздничной молитвы в Самарской Соборной мечети они смогут посмотреть по телевизору на канале Россия-1. Начало 24 мая в 9-00.

Кроме того, мэр дал распоряжение ежедневно проверять торговые точки и объекты уличной торговли. В субботу сотрудники отдела потребительского рынка и департамента общественной безопасности посмотрели, в каких условиях работают ярмарки на проспекте Степана Разина, Центральной площади и у ТЦ «Океан», а также рынки около торговых центров «Русь на Волге», «Планета» и на пересечении улиц Мира и Голосова. Информация о результатах мониторинга будет известна в понедельник.

Добавим, что в Тольятти продолжают действовать режимы - самоизоляции и масочный. Не нарушайте правила, чтобы ограничений не стало еще больше!

ИСТОЧНИК KP.RU