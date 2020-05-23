В Самарской области пьяный парень решил покататься на чужой машине и протаранил столб

23 Май 2020 2020-05-23T22:07:12+03:00

Молодой человек не пострадал, но теперь ему вменяют угон и вождение в нетрезвом виде

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В Клявлинском районе сотрудники ГАИ задержали подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-21074 и пьяном вождении. Все случилось вечером 10 мая в селе Новое Усманово.

— В 19-40 поступило сообщение, что в опору линии электропередач врезалась «Жигули». Инспекторы ДПС прибыли на место происшествия и, убедившись, что водителю не нужна помощь, установили его личность, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Нарушителем спокойствия оказался 21-летний житель. В 2019 году его уже арестовывали на 10 дней за то, что водил авто в состоянии алкогольного опьянения. Теперь история повторилась.

Что касается машины, то, как установили в ГИБДД, она принадлежит 43-летнему мужчине. По версии лихача, он шел по улице, увидел припаркованный ВАЗ и, воспользовавшись тем, что ключи оказались в замке зажигания, решил покататься по селу.

От медицинского освидетельствования злоумышленник отказался. Сейчас в отношении него возбуждено два уголовных дела — по факту угона и по факту нарушения ПДД. Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU