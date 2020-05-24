Дмитрий Азаров 24 мая в прямом эфире ответит на вопросы журналистов «Комсомолки»

24 Май 2020 2020-05-24T08:49:07+03:00

Спросим губернатора о его знакомстве с газетой, летних фестивалях и пост-коронавирусном будущем

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24 мая в день 95-летнего юбилея «Комсомольской правды» в студию радио на волне 98,2 FM придет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона ответит на самые важные и интересные вопросы журналистов и сыграет в «комсомольский блиц». Спросим губернатора о его знакомстве с газетой, летних фестивалях и пост-коронавирусном будущем - и получим ответы от первого лица.

Включайте 24 мая в 18.03 приемники и интернет вещание на волне 98,2 FM, заходите на сайт samara.kp.ru или сморите онлайн-трансляцию в социальных сетях Комсомольской правды в Инстаграме и ВКонтакте.

"Комсомольская правда" 24 мая празднует свой 95-летний юбилей. 95 лет назад первый номер "Комсомолки" увидел свет. С тех пор многое изменилось и сегодня КП - это большой холдинг, в который входит газета, сайт и радио, а также издательство популярных и полезных книг.

ИСТОЧНИК KP.RU