Выбросил героин при задержании: в Сызрани поймали местного жителя с наркотиками

24 Май 2020 2020-05-24T08:57:05+03:00

Раньше у задержанного были проблемы с законом из-за наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Житель Сызрани может провести ближайшие 10 лет в местах не столь отдаленных. 33-летнего мужчину обвиняют в хранении наркотиков. У него нашли больше 10 граммов героина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В момент задержания во дворе частного дома мужчина выкинул пачку от сигарет, в которой находился полимерный сверток с порошкообразным веществом. В присутствии понятых пачку с содержимым изъяли с места происшествия и направили на экспертизу. Исследование показало, что изъятым веществом оказался героин общей массой свыше 10 грамм, - говорится в сообщении.

Известно, что задержанный официально нигде не работает. Раньше его уже судили за хранение наркотиков. Как уверяет сам подозреваемый, героин он хранил для себя. В отношении сызранца возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU