2020-05-24T12:30:51+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 121 житель Самарской области

Узнали, где и как заболел 121 новый пациент с коронавирусом в Самарской области
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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У 75 пациентов COVID-19 нашли после того, как их обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.У 75 пациентов COVID-19 нашли после того, как их обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 рассказал, как и где заболел коронавирусом еще 121 житель Самарской области. Напомним, на сегодня, 24 мая, в регионе зафиксировали 2021 зараженных.

- 47 новых заразившихся – жители областной столицы, 36 человек – тольяттинцы, еще 14 случаев зарегистрировали в Сызрани. Шесть заболевших выявили в Новокуйбышевске, три – в Красноярском районе области, по два в Кинеле, Похвистнево, Ставропольском и Шенталинском районах, по одному случаю – в Приволжском, Челно-Вершинском, Кинельском, Красноармейском, Шигонском и Елховском районах, а также в Октябрьске, - отчитались в оперативном штабе региона.

Из 121 нового заболевшего 46 человек контактировали с ранее заразившимися (больше всего в Самаре – 28 человек). У 75 пациентов COVID-19 нашли после того, как их обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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