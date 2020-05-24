Стало известно, как и где заболел коронавирусом еще 121 житель Самарской области

24 Май 2020 2020-05-24T12:30:51+03:00

У 75 пациентов COVID-19 нашли после того, как их обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Узнали, где и как заболел 121 новый пациент с коронавирусом в Самарской области

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 рассказал, как и где заболел коронавирусом еще 121 житель Самарской области. Напомним, на сегодня, 24 мая, в регионе зафиксировали 2021 зараженных.

- 47 новых заразившихся – жители областной столицы, 36 человек – тольяттинцы, еще 14 случаев зарегистрировали в Сызрани. Шесть заболевших выявили в Новокуйбышевске, три – в Красноярском районе области, по два в Кинеле, Похвистнево, Ставропольском и Шенталинском районах, по одному случаю – в Приволжском, Челно-Вершинском, Кинельском, Красноармейском, Шигонском и Елховском районах, а также в Октябрьске, - отчитались в оперативном штабе региона.

Из 121 нового заболевшего 46 человек контактировали с ранее заразившимися (больше всего в Самаре – 28 человек). У 75 пациентов COVID-19 нашли после того, как их обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU