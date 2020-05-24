2020-05-24T12:52:02+03:00
Общество

Грушинский фестиваль в 2020 году может частично переехать в интернет

Организаторы ждут стабилизации эпидемиологической обстановки, но пока рассматривают разные варианты проведения Грушинского фестиваля в 2020 году
Анна ИЛЮШИНА
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В Самарской области в этом году фестиваль может переехать в интернетВ Самарской области в этом году фестиваль может переехать в интернет
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Грушинский фестиваль в 2020 году в Самарской области может частично пройти онлайн, в интернете. Это одно из решений, которые помогут сохранить мероприятие в этом году. Об этом сообщил журналистам КП-Самара губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире. Из-за коронавируса, если ситуация не наладится, провести фестиваль может не получится в оффлайн-формате.

- Я понимаю, что никакой интернет не заменит общение «глаза в глаза», особенно, когда это фестиваль авторской песни. Это ведь общение, тепло сердец, это унгикальная атмосфера места, где проходит фестиваль. Возможно, в этом году будет симбиоз онлайн и офлайн Грушинского фестиваля, - отметил Дмитрий Азаров.

Он также уточнил, что надежда на улучшение ситуации к июлю есть, но все же сейчас приходится продумывать различные форматы организации Грушинского фестиваля 2020. Тем более опыт такой работы есть, ведь участников мероприятия каждый год отбирают через интернет.

- Технологии развиваются, и авторская песня будет менятся, это неизбежно. Будем обсуждать, в каком формате проведем все наши замечательные летние события, - резюмировал Дмитрий Азаров.

Также стало известно, как пройдет фестиваль Рок над Волгой в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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