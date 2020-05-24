В Новокуйбышевске на одном из заводов произошел пожар

24 Май 2020 2020-05-24T13:41:29+03:00

С огнем боролись 70 человек и 19 единиц техники. Фото: Ольга СКОСЫРЕВА

Загорелось незначительное количество нефтепродуктов на оборудовании, которое вывели из строя

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В Новокуйбышевске на нефтеперерабатывающем заводе днем в воскресенье, 24 мая, произошел пожар. Загорелось незначительное количество нефтепродуктов на вспомогательном оборудовании выведенной из работы установки. Огонь удалось потушить за 47 минут, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 12:00. Пожарно-спасательные подразделения направили по повышенному рангу вызова. На тушение привлекли 70 человек и 19 единиц техники, - говорится в сообщении.

Локализовали возгорание в 12:13, а полностью справились с огнем к 12:47. Погибших и пострадавших нет.

- На деятельность завода и экологическую обстановку произошедшее влияния не оказало, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» на Новокуйбышевском НПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU