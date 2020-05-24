В Самаре «Лексус» сбил 34-летнюю женщину на самокате

24 Май 2020 2020-05-24T16:07:28+03:00

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В Самаре днем в субботу, 23 мая, «Лексус» сбил 34-летнюю женщину на самокате. Произошло это на улице Коммунистической в районе 11:20. Пострадавшую осмотрели медики и отправили ее лечиться дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. При этом женщина на самокате сама нарушила ПДД.

- Женщина 1986 года рождения нарушила правила ПДД. Она двигалась по проезжей части (при наличии тротуара) на электросамокате без использования двигателя во встречном направлении и повернула налево во двор, когда произошло ДТП, - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU