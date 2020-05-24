В Самарской области упавшая с моста машина отправила беременную женщину в реанимацию

24 Май 2020 2020-05-24T18:02:30+03:00

Легковушка рухнула в водоем с моста прямо на рыбаков

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В Самарской области днем в воскресенье, 24 мая, произошло серьезное ДТП. В селе Ширяево легковушка рухнула с моста прямо на рыбаков внизу. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» очевидцы, пострадала беременная женщина.

- Машина упала прямо на рыбаков. Те, кто был в салоне, выбрались. А вот беременную женщину, которая в этот момент рыбачила, увезли в реанимацию, - рассказала очевидица происшествия.

Легковой автомобиль оказался по решетку радиатора в воде. О состоянии других участников ДТП ничего пока не известно. На месте работали инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU