В Самарской области упавшая с моста машина отправила беременную женщину в реанимацию
Легковушка рухнула в водоем с моста прямо на рыбаков
На месте работали инспекторы ГИБДД.Фото: Александра ЛУКЬЯНОВА
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В Самарской области днем в воскресенье, 24 мая, произошло серьезное ДТП. В селе Ширяево легковушка рухнула с моста прямо на рыбаков внизу. Как сообщили корреспонденту «КП-Самара» очевидцы, пострадала беременная женщина.
- Машина упала прямо на рыбаков. Те, кто был в салоне, выбрались. А вот беременную женщину, которая в этот момент рыбачила, увезли в реанимацию, - рассказала очевидица происшествия.
Легковой автомобиль оказался по решетку радиатора в воде. О состоянии других участников ДТП ничего пока не известно. На месте работали инспекторы ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU