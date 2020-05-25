В Самарской области в ходе рейда выявили 1,5 км незаконных рыболовных сетей и 10 раколовок

25 Май 2020 2020-05-25T11:40:54+03:00

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В Кошкинском районе Самарской области был проведен рейд, в котором полицейские участвовали совместно с представители департамента охоты и рыболовства региона. В ходе работы удалось выявить 1500 метров сетей и 10 раколовок. Они были изъяты, а рыбу и раков удалось вернуть в среду обитания.

– Одного из нарушителей выявил участковый из села Старое Максимкино. Он обратил внимание на «Гранту», припаркованную на грунтовой дороге. Выяснилось, что владелец авто незаконно ловил карасей с помощью двух рыболовных сетей, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На 62-летнего рыбака составлен административный материал. Он был направлен в Средневолжское территориальное агентство по рыболовству. Правоохранители напоминают, что за незаконный вылов биологических ресурсов предусмотрены уголовная и административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU