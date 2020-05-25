В Самарской области на два месяца закрыли опасную столовую

25 Май 2020 2020-05-25T11:46:03+03:00

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Владелец столовой в Безенчуке совершил административное правонарушение. Ранее его заведение нарушило требования пожарной безопасности, однако в установленный срок они не были исправлены.

– Не были представлены сертификаты соответствия на кабели, проложенные открытым способом. Эвакуационные пути не обеспечивали безопасную эвакуацию людей при пожаре, кухни не отделены противопожарными перегородками от зала для посетителей, – говорится в сообщении УФССП по Самарской области.

Суд вынес постановление закрыть столовую на 60 дней. Судебные приставы совершили выход по месту, опечатали двери в здание общепита. Контроль за соблюдением ограничений будут осуществлять представители исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU