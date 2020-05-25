В Самарской области агрессивный водитель сбил камеру-треногу и скрылся

25 Май 2020 2020-05-25T09:47:20+03:00

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В конце февраля, в Самарской области произошел необычный случай. В Сергиевском районе водитель автомобиля «Тагер» увидел камеру фотофиксации, установленную на дороге. Он подошел к сотруднику, который ее охранял, начал задавать различные вопросы. После этого сел в свой автомобиль.

– Затем мужчина, сдавая назад, умышленно сбил комплексы, после чего уехал с места ДТП. Однако уйти от наказания мужчине не удалось. В суде он признал свою вину, но объяснить свой поступок не смог. В качестве наказания водитель получил трое суток ареста, – сообщает ГИБДД Самарской области.

Правоохранители напоминают, что умышленное повреждение или уничтожение имущества может повлечь уголовную ответственность. Тюремный срок может достигнуть двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU