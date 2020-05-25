В Самаре женщина-бухгалтер украла 61,5 тысячи рублей и перевела их на счет мужа
Полицейские Самары получили обращение от директора одной из местных фирм, которая занимается сносом и разбором зданий. По его словам, с расчетного счета организации незаконно списали 61,5 тысячи рублей.
– Правоохрантели установили, что к деньгам имела доступ главный бухгалтер компании. 42-летняя женщина перевела эти средства на счет своего мужа, который является индивидуальным предпринимателем, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемая имела доступ к документации фирмы супруга, поэтому деньги попыталась вывести через зарплату двум сотрудникам ИП. Благодаря слаженной работе сотрудников органов внутренних дел, удалось собрать доказательную базу, а также возместить ущерб в полном объеме. Сейчас дело передано в суд с обвинительным заключением.
ИСТОЧНИК KP.RU