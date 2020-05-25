2020-05-25T10:28:48+03:00
Общество

"Он дошел до Берлина и штурмовал столицу Германии": слушайте первый выпуск "Живых писем" на радио КП-Самара

Каждая программа — это не только боевой путь героя войны, но и личные воспоминания его близких
Антон ЧЕРЕПОК
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В Самаре расскажут "Живые истории" участников Великой Отечественной войныВ Самаре расскажут "Живые истории" участников Великой Отечественной войны
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В Самаре историю ветеранов Великой Отечественной войны расскажут в "Живых письмах". Первый выпуск программы выйдет в 12.03, 25 мая на радио "Комсомольская правда" 98,2 FM. Включайте радио или интернет-вещание на сайте kp.ru/radio и по-настоящему окунитесь в историю. Герой первой передачи Гавриил Петрович Пирус начал свой боевой путь со Сталинграда, одной из самых жестоких и кровопролитных битв в истории, участвовал в Курской и Сандомировской битвах. Он дошел до Берлина и принял участие в штурме столицы нацистской Германии. За свои боевые заслуги Гавриил Петрович был награжден орденами и медалями, но для родных и близких он был не воином, а прежде всего любящим отцом. О подвигах и человеческих качествах Гавриила Пируса рассказывает его внучка, Оксана Лохмачева, специалист по связям с общественностью ООО «Газпром трансгаз Самара».

«Живые письма» — совместный проект «Комсомольской правды» и первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз». Каждая программа — это не только боевой путь героя войны, но и личные воспоминания его близких, рассказы о жизни до и после войны. Эти истории были записаны в домашней уютной обстановке, чтобы раскрыть душевные качества героев войны и сделать их ближе для всех слушателей радиостанции.

Все выпуски можно прослушать и скачать на сайте samara.kp.ru в разделе «Живые письма» https://www.samara.kp.ru/radio/zhivyye-pisma/

ИСТОЧНИК KP.RU

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