Самарские студенты получили сертификаты экологов проекта «Открытая школа – устойчивое развитие»

25 Май 2020 2020-05-25T10:29:29+03:00

Студенты СамГУПС изучали курс онлайн и успешно справились с тестированием

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Студенты Самарского государственного университета путей сообщения получили сертификаты экологов. Как рассказал доцент кафедры «Строительство» Юрий Холопов, в апреле слушателями бесплатного курса «Устойчивое развитие — стратегия планеты Земля» на образовательном ресурсе Stepik.org. стали 64 студента СамГУПС, желающие расширить знания в области экологии.

Устойчивое развитие — это концепция, реализация которой поможет человечеству удовлетворять текущие потребности без ущерба для следующих поколений.

По итогам тестирования семеро студентов СамГУПС успешно завершили обучение, изучили 10 разделов курса, и стали обладателями сертификатов с отличием «Устойчивое развитие – стратегия планеты Земля».

- Мы получили базовые знания в сфере экологии и значительно расширили кругозор. Курс позволил посмотреть на мир под иным углом и осознать, что все в жизни зависит, прежде всего, от нас самих, - поделилась впечатлениями студентка СамГУПС Снежана Сарычева.

Сертификаты с отличием получили также Елизавета Топоркова, Артур Галеев, Роман Жиляков, Сергей Зиновьев, Маргарита Бикбаева и Александр Зубов.

Юрий Холопов добавил, что изучение разделов курса «Открытой школы» пересекается с программой курса «Экология» СамГУПС. При этом самостоятельное освоение новых знаний через исследования и анализ опыта других ученых дают студентам дополнительные возможности для творческой самореализации.

И ещё - высокие результаты открыли перед студентами университета возможность сдать международный тест грамотности в области устойчивого развития планеты Земля на сайте sulitest.org.

ИСТОЧНИК KP.RU