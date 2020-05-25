В Самарской области иномарка сбила трехлетнего ребенка на самокате

25 Май 2020 2020-05-25T10:49:23+03:00

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Вчера, 24 мая, в Сызрани произошло ДТП. 18-летний водитель «Хендай» двигался по придомовой территории на проспекте 50 лет Октября. Внезапно из-за припаркованного авто на самокате выехал трехлетний ребенок.

– Произошло столкновение. Пострадавший был в сопровождении 35-летней матери, а на его одежде присутствовали светоотражающие элементы. С травмой головы малыш был доставлен в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Разбираться во всех обстоятельствах случившегося предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU