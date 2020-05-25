В Самарской области пьяный парень гонял на «Оке», которую сдали на утилизацию
Сотрудники ГИБДД Жигулевска получили информацию, согласно которой по улицам города разъезжает «Ока», водитель которой предположительно пьян. Правоохранители остановили лихача, провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило данную догадку.
– Выяснилось, что 30-летний житель Тольятти в июле минувшего года уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ему было назначено 10 суток административного ареста, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Выяснилось, что задержанный работал в пункте приема металлолома, а автомобиль был сдан на утилизацию. Пьяный сотрудник решил покатать на нем по городу. Возбуждено уголовное дело. Любителю пьяной езды грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU