В Самарской области пьяный парень гонял на «Оке», которую сдали на утилизацию

25 Май 2020 2020-05-25T11:17:42+03:00

Оказалось, что ранее он уже привлекался к ответственности за нетрезвую езду

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Сотрудники ГИБДД Жигулевска получили информацию, согласно которой по улицам города разъезжает «Ока», водитель которой предположительно пьян. Правоохранители остановили лихача, провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило данную догадку.

– Выяснилось, что 30-летний житель Тольятти в июле минувшего года уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда ему было назначено 10 суток административного ареста, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Выяснилось, что задержанный работал в пункте приема металлолома, а автомобиль был сдан на утилизацию. Пьяный сотрудник решил покатать на нем по городу. Возбуждено уголовное дело. Любителю пьяной езды грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU