2020-05-25T11:48:16+03:00
Спорт

БК «Самара» продлил контракты с ведущими игроками

Большинство спортсменов изъявили желание остаться в стане победителя Кубка России
Владислав КИРСАНОВ
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Клуб надеется, что сезон начнется своевременно ФОТО: Пресс-служба БК «Самара»Клуб надеется, что сезон начнется своевременно ФОТО: Пресс-служба БК «Самара»
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Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контрактов с игнроками. На сегодняшний день новые соглашения подписали Евгений Войтюк, Александр Винник и Даниил Аксенов. Действующие контракты с командой имеют Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Лавников.

– Как и год назад, все наши ключевые игроки изъявили желание остаться в Самаре. Нам осталось закрыть еще буквально одну-две позиции, а мы ведем здесь работу, и команда будет готова к новому сезону. Мы все надеемся, что он начнется в привычные сроки, – цитирует пресс-службе самарцев президента клуба Камо Погосяна.

Напомним, «Самара» в марте текущего года стала победителем Кубка России. Сейчас, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, клуб ведет работу по подготовке к следующему сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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