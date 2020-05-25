БК «Самара» продлил контракты с ведущими игроками

25 Май 2020 2020-05-25T11:48:16+03:00

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Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контрактов с игнроками. На сегодняшний день новые соглашения подписали Евгений Войтюк, Александр Винник и Даниил Аксенов. Действующие контракты с командой имеют Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Лавников.

– Как и год назад, все наши ключевые игроки изъявили желание остаться в Самаре. Нам осталось закрыть еще буквально одну-две позиции, а мы ведем здесь работу, и команда будет готова к новому сезону. Мы все надеемся, что он начнется в привычные сроки, – цитирует пресс-службе самарцев президента клуба Камо Погосяна.

Напомним, «Самара» в марте текущего года стала победителем Кубка России. Сейчас, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, клуб ведет работу по подготовке к следующему сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU