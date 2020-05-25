В Самарской области сотрудники Росгвардии предотвратили кражу компьютерной техники
Сотрудники Росгвардии Самарской области смогли предотвратить кражу в одном из государственных учреждений Нефтегорска. Ранним утром экипаж вневедомственной охраны отреагировал на сигнализацию в здании.
– Уже через две минуты патрульные были на месте. Одно из окон было разбито, а внутри находились два мужчины. Оба были задержаны. Злоумышленники планировали забрать два монитора и системный блок, – сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Задержанными оказались два местных жителя, одному из которых 24 года, другому – 22. Возбуждено уголовное дело, Подозреваемые переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU